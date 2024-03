Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat la sfințirea capelei din incinta Parlamentului ca aceasta reprezinta un simbol al valorilor naționale, fiind și un loc de reflecție pentru cei care activeaza in Legislativul roman.

- Fondurile reprezinta ajutoarele nationale tranzitorii finantate din fonduri europene, a mentionat seful Executivului. "Aprobam doua hotarari de Guvern prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal si zootehnic in contul cererilor depuse in cursul anului trecut. Fondurile…

- Senatul se intruneste, vineri, pentru a vota, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc, initiate de doi deputati UDMR – Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan, dupa ce, joi, Camera Deputatilor le-a respins. Sedinta, in format hibrid,…