Ciolacu: Vă garantez că nu vă fură nimeni identitatea In drum spre o ședința de partid la sediul filialei social-democrate din Iași, președintele PSD Marcel Ciolacu a fost abordat de un grup de persoane. Cetațenii in cauza i-au cerut liderului PSD sa se opuna introducerii portofelului digital propus și sa voteze impotriva oricaror proiecte care implica vanzarea activelor companiilor romanești. „Poporul nu vrea sa mai dati legi impotriva romanilor. Nu vrem sa aprobati portofelul digital. Nu vreau ca toate datele mele sa fie trecute pe un card”, i-a spus o femeie lui Marcel Ciolacu. Liderul PSD a intrebat-o daca are buletin. „Pai am si de aceea va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

