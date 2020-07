Stiri pe aceeasi tema

- „Orban devine toxic pentru Romania fiindca incepe sa indemne la anarhie. Domnule Iohannis, treziți-l și spuneți-i ca țara nu e o crașma!”, scrie liderul PSD Marcel Ciolacu pe Facebook, ca reacție la indemnul premierului ca romanii sa nu respecte deciziile Curții Constituționale, potrivit Mediafax.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi, 2 iulie, intr-o interventie televizata la B1TV ca a alocat resurse pentru a se face un sondaj in randul romanilor. Rezultatele au aratat ca 83% din populatie vrea sa isi petreaca vacantele si concediile din acest an in Romania. "Am facut un sondaj si…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, la inceputul sedintei Executivului, ca Romania va acorda sprijin umanitar Ucrainei pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19, o hotarare de guvern in acest sens fiind inclusa pe ordinea de zi. Seful Guvernului a subliniat ca…

- Premierul Ludovic Orban a acuzat Parlamentul ca ”face nefacute” și adopta legi care genereaza cheltuieli pentru care nu mai exista resurse. El le-a cerut miniștrilor sa fie mai activi in comunicarea publica, sa previna ”toate nazdravaniile și populismele astea”. ”Parlamentul iar a mai facut o nefacuta.…

- „Ati inchis lumea in case si ati tras obloanele firmelor”, i-a reproșat Marcel Ciolacu președintelui, adaugand ca : „In timp ce va tineti de lupte politice, romanii incep sa traiasca de pe o zi pe alta”. „Virusul nu mai e «o simpla raceala», domnule presedinte Iohannis?! Va amintiti?! Dumneavoastra…