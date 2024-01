Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, dupa ședința PSD, ca susține propunerea europarlamentarului Victor Negrescu de modificare a Constituției.„O susțin categoric și eu, și colegii mei”, a spus Ciolacu. Intrebat daca va lansa in spațiul public aceasta dezbatere, Ciolacu a raspuns afirmativ.…

- Europarlamentarul Victor Negrescu, atrage atenția, duminica, in contextul unui eveniment organizat de peste 600 de reprezentanți ai PES activists Romania și membri PSD, ca ieșirea țarii noastre din UE ar fi „cel mai anti-național demers” și „un dezastru economic” pentru romani.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a lansat, duminica, o campanie naționala Anti-Ro-Exit, pentru a arata avantajele apartenenței Romaniei la Uniunea Europeana, in cadrul evenimentului fiind prezentata și propunerea ca Romania sa iși treaca in Constituție apartenența la UE, conform unui comunicat…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost invitat in platou la Realitatea PLUS, unde a fost intrebat despre impactul pe care ajutoarele acordate Ucrainei il au asupra Romaniei. Premierul a precizat ca nu va ramane niciun kilogram de grau ucrainean in țara noastra. ”Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca administrațiilor locale vor primi bani pentru finanțarea instituțiilor de cultura, gestionate local. „Este vorba despre filarmonici, teatre și opere”, a precizat premierul. „Acest Guvern va fi intotdeauna un partener loial al administrației…

- Scandal in Parlament: Marcel Ciolacu a fost flancat de colegi cand și-a susținut discursul / George Simion și Diana Șoșoaca au țipat fara intrerupereE scandal mare in Parlament la dezbaterea Bugetului! Premierul Marcel Ciolacu a fost flancat de colegi, pentru a putea susține discursul, in care a explicat…

- Ungaria nu sustine rectificarea bugetului Uniunii Europene si inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban, la conferinta de presa obisnuita.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca doreste ca de anul viitor sa inceapa scaderea impozitarii muncii pentru cei care au salariul minim pe economie, mentionand ca aceasta masura va fi luata in functie de executia bugetara, transmite Agerpres.ro. „Eu imi doresc ca anul viitor, in functie si…