Liviu Dragnea nu mai poate fi membru al Partidului Social Democrat, dupa ce va iesi din inchisoare, a afirmat presedintele PSD, Marcel Ciolacu, adaugand ca fostul lider social-democrat nu l-a sunat niciodata sa il intrebe daca va fi primit sau nu inapoi in partid. "Nu sunt specialist. Statutar, domnul Dragnea nu mai poate sa fie membru de partid", a declarat Ciolacu, duminica, la Prima TV. El a apreciat ca discutia referitoare la revenirea lui Dragnea in PSD este o "tema falsa". "Domnul Dragnea nu m-a sunat niciodata din inchisoare sa ma intrebe daca il primesc in PSD sau nu. E o tema falsa. Ce…