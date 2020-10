Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca nu a existat vreo negociere cu PNL sau cu USR pentru sustinerea lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ, noteazi Agerpres. Intrebat, la sediul central al PSD, daca a existat vreo negociere cu PNL sau cu USR in legatura cu votul pentru Florin…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca nu a existat o negociere intre PSD și USR sau PNL pentru numirea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ. Intrebat ce parere are de faptul ca PNL și USR au anunțat ca vor contesta la CCR numirea acestuia, Ciolacu a raspuns retoric: „Nu mai bine…

- Presedintele executiv al PMP Marius Pascan se intreaba daca se prefigureaza o guvernare PSD-USR, in contextul in care, sustine el, a existat un troc rusinor intre cele doua partide la numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte pe viata al Consiliului Legislativ.

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Marius Pascan, este de parere ca ințelegerea dintre PSD și USR la Consiliul Legislativ prefigureaza o posibila alianta intre cele doua partide dupa alegerile parlamentare.“Nu m-ar mira, dupa ce am vazut comportamentul duplicitar al USR in Parlament si spectacolul…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, afirma, la fel ca Ludovic Orban, ca USR a facut o înțelegere cu PSD la voturile date pentru conducerea Consiliului Legislativ. ”Au mai fost asemenea negocieri în Parlament”, susține Tomac.Ce scrie Tomac pe Facebook:”Sa spunem…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi seara, ca Eugen Nicolicea nu mai are sustinerea organizatiei locale din care face parte pentru o noua candidatura la alegerile parlamentare. "Ce stiu cu certitudine in acest moment, in organizatia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este sustinut",…

- Conducerea ar fi transmis deja unora dintre cei nedoriti ca nu vor fi ajutati in campanie astfel ca trebuie sa gaseasca o alta organizatie care sa ii propuna pe locuri eligibile. PSD a decis sa o inlocuiasca deja pe Viorica Dancila de la sefia organizatiei de femei cu Doina Fedorovici (noua…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD va continua sa puna presiune pe Guvern pentru ca legile votate de Parlament si promulgate de presedintele Iohannis sa fie puse in practica, mentionand ca dublarea alocatiilor "nu e un moft, ci o necesitate". "Inconstientilor!…