Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica seara, la Antena 3, ca PSD merge in acest moment cu Gabriela Firea candidat la Primaria Capitalei, mai ales ca si aceasta isi doreste un nou mandat, informeaza News.ro . Intrebat cu ce candidat merge PSD la alegerile pe Bucuresti, Ciolacu a raspuns:…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Partidul National Liberal ar trebui sa isi asume „dezastrul” din Bucuresti, pentru ca l-a sustinut pe Nicusor Dan drept candidat la Primaria Capitalei.

- Dupa șase luni in care au stat in depouri, tramvaiele noi Astra Arad au inceput sa circule in București, deși prima calatorie este așteptata inca din septembrie. Sunt singurele garnituri noi cumparate de Primaria Capitalei, in ultimii 33 de ani. Deocamdata, vor transporta calatorii de pe linia 41.

- Viorica Dancila, fost prim-ministru al Romaniei, a vorbit, sambata seara, la Realitatea PLUS, despre planurile sale politice, dar și despre perioada cand a deținut funcția de premier, atacurile la adresa sa, gafele facute și susținerea partidului care a propus-o in aceasta funcție. Fii la…

- „Odata cu terminarea unei campanii electorale, incepe o alta campanie. Politicienii sunt mereu cu ochii pe urmatorul mandat. Orice face un politician, el are in cap obținerea unui mandat. El are un mandat limitat, 4-5 ani, nu e ca un loc de munca, de unde ieși la pensie. Nicolae Ciuca e un tip serios,…

- Noi restricții rutiere vor fi instituite in acest weekend la Pasajul Doamna Ghica din București, unde sosesc doua automacarale agabaritice pentru asamblarea elementelor tablierului metalic, a anunțat vineri Primaria Capitalei, intr-un comunicat de presa remis redacției. Astfel, incepand de sambata,…

- Guvernul a anuntat marti seara, 15 noiembrie, ca s-a decis crearea cadrului legal pentru cresterea gradului de indatorare a Primariei Capitalei, astfel incat sa se poata plati serviciile de transport, distributie si furnizarea energiei termice pentru populatie. Anunțul Executivului a venit in contextul…

- „Am mentionat si saptamana trecuta care sunt discutiile cu Primaria Capitalei. Primaria Capitalei are in momentul de fata o problema pe care trebuie sa o rezolve, modul in care Guvernul poate sa intervina este fie sa ridice plafonul de indatorare, fie sa dea bani de la buget. In momentul de fata nu…