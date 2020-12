Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat, luni seara, decizia premierului Ludovic Orban de a demisiona din functie și a anunțat ca il va propune pe Alexandru Rafila pentru funcția de premier. “O iresponsabilitate ce a facut Orban. (…) Functia de prim-ministru nu se paraseste cum vrei. (…) Nu poti sa lasi tara intr-un haos pentru ca te-ai suparat. Ce a facut Orban este impardonabil”, a declarat Ciolacu intr-o interventie telefonica la Digi 24. The post Ciolacu, reacție taioasa la demisia lui Orban: O iresponsabilitate. Pe cine va propune PSD pentru funcția de premier appeared first on Puterea.ro…