Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca partidul pe care il conduce are capacitatea de a castiga atat alegerile locale, cat si cele parlamentare din acest an. El a afirmat, in discursul sustinut in cadrul conferintei de alegeri a organizatiei judetene PSD Buzau, ca social-democratii sunt ajutati "din plin de domnul Orban si al sau guvern de a castiga alegerile generale din anul 2020". "Categoric, trebuie si avem capacitatea de a castiga alegerile locale din anul 2020, avem capacitatea, si ne si ajuta din plin domnul Orban si al sau…