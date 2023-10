Stiri pe aceeasi tema

- Au votat "pentru" 40 de deputati, 10 au votat "impotriva", iar unul s-a abtinut.Membrii celor trei comisii au respins toate amendamentele depuse de USR si AUR la acest proiect, potrivit Agerpres .Proiectul de lege a fost adoptat in comisii fara modificari de fond fata de forma pe care a adoptat-o Senatul…

- Comisia pentru Buget-Finanțe, pentru Munca și cea pentru Constituționalitate din Camera Deputaților au adoptat un raport de admitere la proiectul de lege privind pensiile de serviciu. Proiectul de lege merge la vot in ședința de plen de la 17:00.

- In Senat, comisiile de specialitate au dat raport favorabil pentru legea pensiilor de serviciu, care a fost modificata in acord cu decizia Curtii Constitutionale. Unul dintre amendamentele aprobate stabileste ca varsta de pensionare va creste la 65 de ani, etapizat, pana in 2028. Din opozitie, USR critica…

- "Decizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne lasa o portita, iar eu cred ca pana la finalul lunii septembrie vom adopta legea in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. (...) Toate categoriile de pensii speciale din Romania sunt vizate de aceasta noua lege, respectand…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, afirma ca in cadrul vizitei premierului Marcel Ciolacu la Bruxelles vor fi discutate aspecte care tin de implementarea PNRR - reforma pensiilor, a pensiilor speciale .si a salarizarii unice, ”precum si problema sustenabilitatii financiare pe termen lung legata de…

- Reforma pensiilor speciale, amanata pentru la toamna. Reforma pensiilor speciale nu va mai fi adoptata luna aceasta. Modificarile la lege, necesare dupa decizia Curții Constituționale, trebuie discutate mai intai cu oficialii de la Bruxelles. Miniștrii pregatesc zilele acestea ultimele amendamente la…

- Președintele PNL merge pe mana Comisiei Europene: Cand se va intruni plenul pentru pensiile speciale„In momentul in care vom avea amendamentele finalizate, discutate și agreate cu comisia, vom avea de urgența și plenul”, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca. El afirma ca specialiștii lucreaza la punerea…