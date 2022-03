Stiri pe aceeasi tema

- OUG privind reglementarea prețurilor la energie electrica și gaze va acționa ca un scut atat pentru romani, cat și pentru firme, care nu vor mai trai zilnic sub spectrul unor scumpiri dureroase, transmite președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa doua luni de eforturi susținute, PSD și-a atins obiectivul…

- Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern. Este foarte greu sa iesim cu o o Ordonanta de Guvern pana miercuri. In schimb, in seara aceasta avem intalnire cu toti ministrii de resort responsabili, pentru a finaliza propunerea de…

- ”Consider in continuare ca va trebui sa venim cu un preț reglementat” RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca preturile la energie electrica si gaze naturale au crescut foarte mult si din cauza ca liberalizarea pietei în acest domeniu s-a facut în…

- Coaliția de guvernare are in vedere reducerea TVA-ului si a CAS-ului Foto: gov.ro Coalitia de guvernare are în vedere pentru perioada urmatoare masuri de reducere a TVA si a contributiei angajatilor la asigurarile sociale. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, insista de…

- Guvernul a adoptat noile masuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze naturale. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți, inaintea ședinței de guvern, ca executivul va aproba Ordonanța de Urgența. In urma ședinței de guvern, noile masuri privind plafonarea prețurilor…

- „Soluțiile adoptate țin de recalcularea tuturor facturilor greșite fara penalitați și fara debranșari. Vor fi recalculate toate cele peste 1 milion de facturi greșite.Plafonarea și scaderea acestor plafoane, prin creșterea plajei de consum, sunt acoperiți mult mai mulți beneficiari.Protecție extinsa…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a prezentat luni, dupa Consiliului Politic National al PSD, pachetul de masuri propuse de partid coalitiei de guvernare, in contextul majorarilor de preturi din energie si gaze naturale. Cei de la PSD vor ca masurile se se aplice de la 1 februarie, pentru a include…