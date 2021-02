Abrogarea legii PSD prin care se interzicea vanzarea companiilor romanesti in plina criza este "cea mai mare crima economica", afirma liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu. "Citu - vanzatorul Romaniei! Abrogarea legii PSD prin care interziceam vanzarea companiilor romanesti in plina criza este cea mai mare crima economica! Ne vom opune in Parlament acestei aberatii! Si, daca va fi nevoie, vom protesta si in strada, alaturi de toti romanii care se opun devalizarii celor mai valoroase active ale statului", a scris Ciolacu, miercuri, pe pagina sa de Facebook. El spune ca "nicio tara civilizata…