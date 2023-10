Ciolacu merge la Kiev la prima ședință comună a Guvernelor României și Ucrainei ​Premierul Marcel Ciolacu a fost ieri in Israel, iar azi se deplaseaza la Kiev. Premierul Marcel Ciolacu participa miercuri la Kiev la prima ședința comuna a Guvernelor Romaniei și Ucrainei, impreuna cu mai mulți membri ai Cabinetului și experți din domeniile apararii, agriculturii, transporturilor, energiei, afacerilor interne, sanatații, potrivit unui comunicat al executivului. In cadrul vizitei, Ciolacu va avea intalniri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul Denys Șmihal, alaturi de care va susține declarații comune de presa, și cu președintele Radei Supreme, Ruslan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

