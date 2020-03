Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor vor fi discutate, pentru a fi transmise Senatului, ca prima Camera sesizata, propunerile privind "suspendarea rambursarii creditelor" si "plafonarea preturilor la medicamente si alimente"."Doua…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a vorbit la B1 TV despre masurile pe care le-ar lua el si partidul daca ar guverna Romania in aceasta perioada si arata ca suspendarea ratelor și plafonarea prețurilor la alimente și medicamente ar fi doua dintre ele.DOCUMENTUL referitor la suspendarea…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis și președintele interimar al Senatului, Titus Corlațean, au depus joi in Parlament o propunere legislativa care introduce posibilitatea ca populația sa nu mai plateasca ratele la banci in…

- Deputatii si senatorii au simulat miercuri votul online in plenul reunit al Parlamentului, printr-o aplicatie informatica realizata de departamentele de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit Agerpres. Procedura a fost aprobata luni de Birourile permanente reunite ale Camerei…

- Totodata, liderul social-democrat a precizat ca PSD va aștepta raspunsul CCR "chiar daca nu stopeaza demersul" numirii lui Orban ca premier. „Am stabilit depunerea sesizarii de catre președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului pe conflictul juridic de natura constituționala. (...) Vom…

- Adrian Nastase a scris o postare pe blogul sau, acolo unde isi publica majoritatea opiniilor si analizelor, in care arunca in spatiul public o posibilitate neasteptata, respectiv suspendarea presedintelui Iohannis. "In seara asta, Klaus Werner Iohannis a anuntat ca, dupa caderea guvernului…

- "In sesiunea parlamentara urmatoare, PSD va depune o moțiune de cenzura. Categoric. Vom vedea temele. Toata luna ianuarie sunt termene la CCR și pe celelalte legi pe care și le-au asumat, cele trei legi. Constituția iți confera aceasta posibilitate de a veni cu asumarea raspunderii pe anumite legi,…

- Marcel Ciolacu a anunțat, duminica, ca PSD va depune o moțiune de cenzura în urmatoarea sesiune parlamentara împotriva Guvernului PNL. Liderul interimar al PSD invoca conflictul juridic dintre Parlament și Executiv și precizeaza ca Ludovic Orban ar trebui sa își dea demisia, potrivit…