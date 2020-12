Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca se testeaza zilnic pentru COVID-19, isi face teste rapide pe care partidul le-a cumparat de la un spital particular cu 30 de lei bucata. "Sper ca pana pe 6 decembrie sa nu ma imbolnavesc (de COVID - n.r.). (...) Nu am avut pana acum. Ma testez zilnic, imi fac acel sistem de testare rapid, am cumparat la partid, costa 30 de lei un test si ziaristii se pot testa. Sunt interzise (in farmacii - n.r.), avem un contract cu un spital particular si le cumparam de acolo. Institutiile au voie sa faca acest lucru, in schimb populatia nu are voie sa…