Ciolacu le propune liderilor USR-PLUS să semneze moțiunea PSD Liderul PSD Marcel Ciolacu a avansat, intr-o postare pe Facebook, posibilitatea ca parlamentarii USR PLUS sa semneze moțiunea de cenzura pe care PSD vrea sa o depuna, reacționand la tensiunile din coaliția de Guvernare care s-au accentuat miercuri seara. „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura cand vom avea cele 234 de semnaturi necesare trecerii ei. Azi, ne mai lipsesc 30. Ii așteptam pe cei din USR PLUS sa termine cu baletul și sa semneze. In nici un caz nu vom accepta ca dorința romanilor de a scapa de acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a avansat, intr-o postare pe Facebook, posibilitatea ca parlamentarii USR PLUS sa semneze moțiunea de cenzura pe care PSD vrea sa o depuna, reacționand la tensiunile din coaliția de Guvernare care s-au accentuat miercuri seara. „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice,…

- USR PLUS va cere joi demisia lui Florin Cițu și ca PNL sa vina cu o noua propunere de premier, a declarat miercuri seara deputatul USR PLUS Ionuț Moșteanu, la Digi24. „Vrem o coaliție cu PNL și UDMR, dar fara Cițu”, a declarat Moșteanu. In cazul in care Cițu nu va demisia, USR PLUS va vedea care ii…

- Iulian Bulai (foto), vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, transmite ca ar fi dispus sa voteze o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului Florin Citu. „Florin Citu trebuie sa plece. Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticoruptie este sabotata din guvern.…

- Ciolacu a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca mai sunt necesare 30 de semnaturi pentru ca moțiunea impotriva Guvernului sa treaca. ”Daca USR-PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura cand vom avea cele 234 de semnaturi necesare…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri seara, dupa ce a decis remanierea ministrului Justiției, Stelian Ion, ca spera ca USR PLUS sa nu aleaga ieșirea de la guvernare. "PNDL 3 este un simbol al modernizarii Romaniei. Am trimis președintelui revocarea. Voi propune un interimar care va ințelege…

- Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”.„Nu accept pe nimeni în Guvern miniștrii care sa se opuna modernizarii României. Nu a reușit sa se impuna în Coaliție,…

- Premierul Florin Cițu nu a putut ține ședința de Guvern din aceasta seara din cauza lipsei miniștrilor USR Plus. Dar a decis sa il demita pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul Anghel Saligny. Ministrul interimar la Justiție va fi propus Lucian Bode, actualmente ministru al…

- Premierul Florin Cițu nu a putut ține ședința de Guvern din aceasta seara din cauza lipsei miniștrilor USR Plus. Dar a decis sa il demita pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul Anghel Saligny. Ministrul interimar la Justiție va fi propus Lucian Bode, actualmente ministru al…