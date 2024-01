Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii și transportatorii continua protestele, dupa ce discuțiile purtate, timp aproape patru ore, la Ministerul Finanțelor, au eșuat. Unii dintre transportatori anunța inclusiv proteste separate. Aseara, spiritele s-au incins in mai multe zone din țara. In Vama Siret, circulația a fost paralizata…

- ”Anul 2023 a fost unul bun pentru bursele americane – indicele S&P500 a crescut cu 24,2%, chiar daca dobanzile au fost in crestere (titlurile de stat SUA pe 10 ani au ajuns in octombrie la 5%, pentru prima data dupa 16 ani), iar inflatia, desi in scadere, a ramas totusi mult peste media anilor anteriori.…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, dupa intalnirea cu secretarul de Stat american Jennifer Granholm ca in viitorul apropiat, Romania va pune capat dependentei energetice si va deveni, la randul sau, un furnizor in regiune, iar sprijinul administratiei SUA ramane primordial pentru a progresa cu succes…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Romania are cea mai mare impozitare pe munca si cea mai mica pe capital si a explicat ca trebuie gasit un echilibru, in caz contrar urmand sa apara crize sociale.Premierul a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, daca reducerea impozitarii pe munca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intr-un interviu pentru Bloomberg, ca va cere guvernului spaniol, care deține președinția rotativa de șase luni a Uniunii Europene, sa organizeze o ședința extraordinara a consiliului JAI in decembrie pentru a reexamina candidatura Romaniei la Spațiul Schengen. Intalnirea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca a ajuns la un acord cu reprezentanții bancilor astfel incat comisioanele bancare sa nu creasca nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice. „Comisioanele bancare nu vor creste in Romania nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice. Acesta…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, miercuri, la Kiev, cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cadrul unei scurte vizite pe care oficialul roman a efectuat-o in Ucraina, conform Agerpres.Discutiile dintre cei doi s-au concentrat pe situatia de securitate din regiune, modul in care Romania…