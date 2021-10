Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Cițu va pleca acasa, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, inainte de votul din plenul Parlamentului pe moțiunea de cenzura. El a criticat executivul pentru creșterile de prețuri și situația din spitale. Ciolacu a avut un mesaj și pe fostul vicepremier dan Barna, cerand ca USR sa voteze…

- PSD a instalat un Superman cazut in cap pe holul din fața plenului Parlamentului in ziua votarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Este o aluzie la o postare distribuita pe rețelele de socializare chiar de premierul Florin Cițu, in care era comparat cu Superman. Liderii PSD au…

- Președintele PNL Florin Cițu a spus ca daca moțiunea de cenzura va trece maine, toate scenariile sunt pe masa. „In primul rand, daca maine va trece aceasta moțiune de cenzura, toate scenariile sunt pe masa. Ma voi uita catre aceasta noua coaliție condusa de PSD, USR, AUR daca are un plan.…

- Cițu a precizat, joi seara, ca guvernarea PNL-UDMR va rezista pana in 2024.”Haideți sa ne uitam unde suntem astazi. Tocmai am fost ales președinte al PNL, cu o majoritate zdrobitoare, cand nimeni nu-mi dadea nicio șansa”, a spus premierul la postul public de televiziune. Intrebat ce șanse sunt ca Guvernul…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, 30 septembrie, in plen, de la ora 14.00. Va fi prezentata motiunea de cenzura a PSD, intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Votul urmeaza sa fie dat marți, 5 octombrie, in plenul reunit al Parlamentului. „Nu ati inaugurat…

- "Vreau sa vedem daca a incalcat statutul prin aceasta convocare și dupa aceea vor fi sancțiuni. Nu am discutat nici inainte nici dupa, Guvernul va sesiza CCR pentru conflict juridic. A doua oara au revenit cu semnaturile. Vom sesiza CCR care trebuie sa se pronunțe asupra respectarii Constituței", a…