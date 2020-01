Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, cere disciplina deplina la votarea moțiunii de cenzura impotriva guvernului Orban. Cum dupa calculele facute in partid i-ar lipsi un singur vor pentru ca moțiunea sa treaca, a anunțat ca va sancționa drastic orice parlamentar PSD care nu voteaza „pentru”…

- Parlamentarii social-democrati care nu vor vota motiunea de cenzura sau care vor lipsi nemotivat de la sedinta plenului reunit vor fi suspendati din PSD pana dupa alegerile generale, neavand astfel posibilitatea de a figura pe listele electorale, a anuntat vineri liderul partidului, Marcel Ciolacu.…

- Parlamentarii social-democrati care nu vor vota motiunea de cenzura sau care vor lipsi nemotivat de la sedinta plenului reunit vor fi suspendati din PSD pana dupa alegerile generale, neavand astfel...

- Potrivit unor surse citate de G4Media, liderii grupurilor PSD au prezentat calculele care arata ca motiunea de cenzura va trece de votul plenului reunit. Liderii PSD au luat decizia sa ii suspende din partid pe cei care nu vor vota. In felul acesta, ei nu vor mai putea sa candideze la urmatoarele alegeri…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta amenința Guvernul Orban cu moțiunea de cenzura in cazul in care proiectul depus in dezbatere de Ministerul Sanatații va fi adoptat. Ministerul Sanatații are in dezbatere publica o ordonanța prin care spitalele și clinicile private vor putea accesa oricand fonduri…

- Deputatul USR Iulian Bulai ameninta ca va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban daca „nu se misca lucrurile sa avem fonduri europene nerambursabile pentru Autostrada A8 in urmatorul exercitiu financiar al UE”.

- Social-democrații amenința Guvernul cu o moțiune de cenzura daca Ludovic Orban iși asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. In plus, PSD vrea noi discuții cu partidele mai mici din Parlament și spera sa creioneze o alta majoritate.

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Parlamentarii PRO Romania voteaza impotriva Legii de aprobare a OUG 40/2019 Comunicat de presa: Parlamentarii PRO Romania voteaza impotriva Legii de aprobare a OUG 40/2019 Biroul Executiv PRO Romania a decis luni, 2 decembrie, ca parlamentarii partidului vor vota impotriva…