Stiri pe aceeasi tema

- Chairman of the Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu voiced his conviction on Friday that President Klaus Iohannis has to "imperatively" call on the Government, at the upcoming meeting at the Cotroceni Presidential Palace, not to sell Romanian companies "for nothing." "For a year we did not…

- Guvernul a discutat în prima lectura, la ultima ședința de Guvern, un proiect de act normativ privind abrogarea Legii 173/2020 care interzice vânzarea de acțiuni pe care statul le deține la companii și societați naționale, pe o perioada de doi ani. Aceasta lege a fost inițiata de PSD și…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara „imperativ” ca Guvernul sa nu vanda pe nimic companiile romanești: „Sa nu fie partaș la acest furt”. „Iohannis trebuie sa faca un singur lucru la șueta anticonstituționala cu miniștrii de la Cotroceni: sa ceara imperativ…

- Sunt posibile și alte masuri de relaxare daca se va menține aceasta tendința (de scadere a numarului de imbolnaviri), a precizat premierul Ludovic Orban. „Analizam posibilitatea redeschiderii piețelor, cu atat mai mult cu cat a venit iarna, temperatura a coborat. Orice decizie pe care o vom lua, o…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat dur, marți, dupa ce președintele Klaus Iohannis a indicat PSD ca fiind vinovatul moral pentru incendiul de la spitalul din Piatra Neamț in urma caruia au murit 10 persoane. „Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII! Ești…

- Cele mai profitabile zece companii din Romania au adunat anul trecut in conturi profituri nete de peste 10,6 mld. lei, arata o analiza a Ziarului Financiar pe baza datelor de la Registrul Comertului.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au anunțat, de fiecare data, ca alegerile parlamentare programate pentru data de 6 decembrie nu vor fi amanate, deși situația epidemiologica din Romania este dezastruoasa, iar specialiștii anunța ca la finalul lui noiembrie vom atinge varful…

- Alegerile parlamentare au fost stabilite conform legii si vor avea loc pe 6 decembrie, iar in ceea ce priveste gestionarea pandemiei Parlamentul a aprobat Legea 55 si autoritatile impreuna cu Guvernul gestioneaza acest proces, a declarat președintele Klaus Iohannis. Premierul Ludovic Orban a declarat…