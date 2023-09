Marcel Ciolacu a fost intrebat marti, ce se intampla cu pachetul fiscal-bugetar. “Continuam sa scriem actul normativ, pe urma va fi pus in transparenta, cum este normal. Pana la finalul lunii terminam tot circuitul, inclusiv asumarea de raspundere in Parlament. Sa vedem daca mai este nevoie de anumite ordonante de completare”, a afirmat Ciolacu. Premierul a mai declarat ca prin acest act normativ nu vor fi instituite masuri de austeritate. “Am asteptat si am vorbit despre asa-spusa austeritate, dar eu am vazut in actul normativ ca o sa creasca salariile si nu e nicio austeritate si explicand…