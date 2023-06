Stiri pe aceeasi tema

- ”Viziunea PSD privind guvernarea se refera la dezvoltare prin patriotism economic, adica prin investitii si productie aici, in Romania! 19 proiecte de investitii in valoare de 6,4 miliarde de lei, din care 2,2 miliarde ajutor de stat, au fost aprobate saptamana aceasta prin schema de ajutor de stat…

- Marcel Ciolacu așteapta rotația guvernamentala pentru a putea prelua fraiele Guvernului. Și pentru a arata romanilor ca e pus pe fapte mari a facut deja o serie de promisiuni. Intr-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu promite investiții și producție cat mai mare in țara noastra, adica sa devenim tigrul…

- "Viziunea PSD privind guvernarea se refera la dezvoltare prin #patriotism economic, adica prin investiții și producție aici, in #Romania!19 proiecte de #investiții in valoare de 6,4 miliarde de lei, din care 2,2 miliarde ajutor de stat, au fost aprobate saptamana aceasta prin schema de ajutor de stat…

- Președintele american Joe Biden a anunțat sambata la summitul G7 din Japonia ca Washingtonul a pregatit credite de 4 miliarde de dolari pentru proiectul reactoarelor nucleare mici din Romania pentru a consolida independența energetica. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, saluta decizia și susține ca țara noastra…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va merge duminica in Germania pentru a se intalni cu liderii celei mai mari economii europene, a declarat sambata, pentru AFP, o sursa guvernamentala de la Berlin.

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, anunta ca a decis, impreuna cu partenerii de coalitie, reducerea cu 10% a cheltuielilor ministerelor si inghetarea angajarilor la stat, tinandu-se cont ca invatamantul si sanatatea au, in continuare, nevoie de personal. „Am incheiat, impreuna cu partenerii…

- In timp ce inflația a umflat extrem de mult prețurile in industria alimentara sau cea a construcțiilor, exista un domeniu in care prețurile au ramas aproape neschimbate de 10 ani. Variația anuala este de doar 0,3% fața de 2012. Este vorba de cel a bunurile și serviciile sportive. Conform Eurostat, in…

- Fiica fostului sef al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja a transmis un mesaj emoționant la moartea tatalui ei. Aceasta scrie ca „in ultimele clipe din viața, tatal meu, cu taria și credința care il caracterizau, iși ierta calaii”. Mai mult, fiica acestuia nu s-a rezumat doar la acuzații ci a cerut…