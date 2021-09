Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca social-democrații nu vor depune deocamdata o moțiune de cenzura, iar daca cea depusa de USR-PLUS și AUR va ajunge la vot in Parlament, PSD o va vota. Daca nu, ”suntem dispuși sa vorbim cu USR și AUR pentru o moțiune”,…

- Sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, convocata online pentru motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, a fost suspendata, vineri, din lipsa cvorumului. Birourile permanente ale celor doua Camere se vor reuni, cel mai probabil, sambata, la ora 11,00. Motiunea de cenzura “Demiterea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, transmite, miercuri, reprezentantilor USR PLUS sa iasa de la guvernare sau sa semneze motiunea de cenzura a social-democratilor. "Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua solutii: iesiti de la guvernare sau semnati motiunea de cenzura a PSD! Ambele variante…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci cand vor avea voturile necesare in Parlament. In acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Cițu, despre care a spus ca este un „condamnat penal” și un „țepar”.…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, face o paralela intre PSD și naționala de fotbal a Elveției, care s-a impus luni seara in fața Franței: „Ca și Elveției, nimeni nu ne da șanse azi la moțiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot”. „Aseara (luni seara – n.r.), alaturi de alte zeci…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu va fi dezbatuta și supusa la vot mați, 29 iunie, in plenul Parlamentului. Ședința este programata la ora 14.00. Intitulata „Romania eșuata. Recordul «fantastic» al Guvernului Cițu”, moțiunea a fost depusa la Parlament in urma cu o saptamana. In textul de…

- Social – democrații mizeaza pe o surpriza din partea a cel puțin 29 de parlamentari ai Coaliției de Guvernare pentru ca moțiunea de cenzura votata marți sa aiba sorți de izbanda. In caz contrar, șansele lor sunt nule, chiar daca se mobilizeaza exemplar și au alaturi intreaga opoziție. „Avem o singura…

- Social – democrații susțin ca ar trebui organizate alegeri anticipate și se arata pregatiți sa preia guvernarea, dar nu sa susțina din umbra un guvern minoritar PNL. „Nu este o catastrofa ca, pentru prima data dupa 30 de ani, sa avem alegeri anticipate. Sunt acum in Bulgaria. PSD-ul nu e angrenat intr-un…