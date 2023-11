Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a mai spus ca in paralel, ministrul de Finante vine in sedinta si cu o informare despre progresele realizate in aplicarea instrumentelor fiscale de tip electronic, astfel incat sa reduca evaziunea fiscala si sa colecteze mai multi bani la buget.”In ceea ce priveste sustinerea mediului privat,…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a precizat, joi, ca, in momentul de fata, este necesara o suma de circa trei miliarde lei pentru a ajunge cu platile la zi la proiectele in derulare prin Compania Nationala de Investitii, Programul National de Dezvoltare Locala 1 si 2 si Programul „Anghel Saligny”.…

- In ședința de Guvern de astazi, 27 octombrie, premierul Marcel Ciolacu va adopta o ordonanța de urgența referitoare la cheltuielile bugetare de la nivel central și local. Potrivit declarațiilor șefului Executivului, prioritatea Guvernului este sa nu existe riscuri in ceea ce privește blocarea fondurilor…

- „Astazi, aprobam o serie de masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumat prin Programul de Convergenta. Am spus de la bun inceput ca statul trebuie sa fie primul care face economii. De aceea, limitam si reducem cheltuielile bugetare…

- MAURENI – Edilul Brian Filimon și-a dus la bun sfarșit promisiunea construirii de la zero a unui dispensar in comuna Maureni! Cu o finantare venita de la Ministerul Dezvoltarii prin Programul National de Dezvoltare Locala 2, administratia locala din comuna Maureni a ridicat de la zero un dispensar medical…

- Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a susținut in ședinta de guvern alocarea a 500 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru continuarea derularii programelor naționale de investiții. Astfel, bugetul Programului Național de Dezvoltare Locala se…

- Executivul a adoptat, luni la propunerea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, o hotarare pentru alocarea sumei de 500 de milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe acest an, pentru continuitatea derularii unor programe…

- Economie Contract de 20 milioane lei pentru alimentare cu apa și rețea de canalizare la Putineiu septembrie 12, 2023 14:31 44 de noi investiții in infrastructura primesc finanțare de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, ca urmare a semnarii, la sediul…