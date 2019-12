Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca a discutat cu parlamentarii PSD de la Arad, vizați de o ancheta a procurorilor DNA. Ciolacu a spus ca nu i-au placut imaginile televizate cu senatorul Ioan Chisalița dus in scaun cu rotile la audieri. Liderul PSD a ținut sa precizeze ca…

- DIICOT a efectuat perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional Foto:Arhiva. Peste zece perchezitii imobiliare au fost efectuate joi, 5 decembrie, de procurorii DIICOT pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat în savârsirea infractiunilor de trafic…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, acuza PNL de indiferența in cazul din Timișoara, unde doi copii și mama unuia dintre ei au murit, dupa ce au prezentat simptomele unei intoxicații. Alți trei copii sunt internați la spital. Primele date arata ca blocul a fost deratizat recent, anunța…

- Tribunalul Timis l-a condamnat la 25 de ani si sase luni de inchisoare cu executare pe criminalul din Arad care la inceputul anului l-a decapitat cu o drujba pe un barbat din localitatea timiseana Sanandrei, in locuinta victimei. The post Cazul barbatului din Timiș decapitat cu drujba. Pedeapsa primita…

- Doi barbati de 39 si 41 de ani au fost retinuti de politistii din Sebes fiind cercetati pentru furtul unor sume de bani dintr-un autoturism aflat in parcarea mall-ului din Alba Iulia cu ajutorul unor sisteme de bruiaj a semnalului telecomenzii.

- Moarte suspecta in cazul patronului unei echipe de fotbal de liga a patra. Dan Ristin, omul din spatele formatiei Victoria Felnac, a fost gasit fara suflare in Mures sub podul care leaga localitatile Sanpetru German si Pecica din judetul Arad.

- Politistii Postului de Politie Murighiol au fost sesizati duminica despre faptul ca, in urma unui eveniment naval, mai multe persoane ar fi cazut in apele lacului Isac.Din primele verificari a rezultat ca, in aceasta dimineata, trei barbati din judetul Arad, in timp ce se deplasau cu o ambarcatiune…

- Inspectoratul General de Poliție a venit cu cateva precizari in cazul consilierului Partidului Democrația Acasa din Caușeni, Vladimir Cernous, ce a fost batut in acest weekend, iar de cele intamplate victima aduce acuzații familiei deputatului Partidului Democrat (PDM), Grigore Repeșciuc .