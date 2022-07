Marcel Ciolacu a anunțat oficial, miercuri, ca PSD il propune la Ministerul Agriculturii pe Petre Daea, „un om cu experiența, un patriot, foarte iubit de toți cei care activeaza in agricultura”. „Am decis ca inlocuitorul domnului Chesnoiu e fostul ministru Petre Daea, un om cu experiența (…), un patriot, foarte iubit de toți cei care activeaza mai ales in agricultura. A fost ca pe vremuri, un vot in unanimitate in interiorul partidului. Cu aceasta nominalizare vom merge la primul ministru”, a afirmat Marcel Ciolacu. „E nevoie in acest moment la Ministerul Agriculturii un om de calibrul, nu neaparat…