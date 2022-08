Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel-Francisc Știka, directorul Administrației Naționale Apele Romane (ANAR), a fost prins de polițiști, in județul Tulcea, conducand cu permisul de conducere suspendat, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Barna Tanczos, ministrul mediului, apelor și padurilor, a anunțat ca in urma discuției…

