- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a spus lui Klaus Iohannis ca un guvern este propus pentru a trece in Parlament, nu pentru a fi picat intenționat. Ciolacu i-a mai transmis șefului statului sa nu acuze PSD ca nu face majoritate.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite președintelui Klaus Iohannis ca un Guvern este propus pentru a trece in Parlament, nu pentru a fi picat intenționat. El ii transmite președintelui ca este treaba lui daca vrea sa se faca de ras, dar sa nu dea vina pe cei de la PSD pentru…

- Social-democratii se reunesc, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru strategia privind votul de investitura a Guvernului Orban II si data Congresului partidului, de la sfarsitul lunii februarie. In interiorul PSD se discuta despre posibilitatea boicotarii votului de investitura pentru…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a depus luni la Parlament lista noului Cabinet, care cuprinde aceiasi ministri ca in Guvernul anterior, precum si programul de guvernare actualizat."Conducerea PNL a aprobat in unanimitate componenta Cabinetului, pe care o voi prezenta in calitate de premier…

- Marcel Ciolacu a mers impreuna cu mai multi lideri PSD, consultari la Palatul Cotroceni pentru a-i propune presedintelui Klaus Iohannis ca Remus Pricopie sa fie premier. "Am fost invitati astazi de catre presedintele Romaniei, constitutional, sa luam parte la consultari. Din acest moment,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, inainte de consultarile cu șeful statului ca PSD și PRO Romania il susțin pe Remus Pricopie ca nou prim-ministru și ca dețin cel mai mare numar de parlamentari, incat propunerea lor sa fie acceptata pentru formarea unui nou Guvern."Avem o propunere de prim-ministru,…

- Adrian Nastase, fostul președinte al PSD, a aruncat pe piața zvonul, dupa trecerea moțiunii de cenzura impotriva lui Ludovic Orban, ca daca Klaus Iohannis va refuza premierul propus de o majoritate creata de PSD sa se ajunga la suspendarea președintelui.Marcel Ciolacu a anunțat, la TVR 1,…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, spune ca Ludovic Orban pregatește o adevarata lovitura de teatru! Premierul demis va primi un nou mandat de la Klaus Iohannis pentru ca va constitui o noua majoritate parlamentara. Rareș Bogdan a anunțat ca PNL va rupe parlamentari din Pro Romania și din…