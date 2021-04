Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca nu poate sa instige romanii sa iasa in strada, riscand astfel ca acestia sa se imbolnaveasca, dar a mentionat ca social-democratii iau in considerare o greva parlamentara ca forma de lupta a Opozitiei cu cei de la guvernare. "Eu nu pot sa instig oamenii sa iasa acum in strada. Eu, de exemplu, sustin vaccinarea, eu sunt de acord ca oamenii trebuie sa se vaccineze, am lamurit-o si pe mama mea, pe rudele mele si pe socrii mei. Cred ca in acest moment cea mai buna solutie este vaccinarea. Nu exista alta solutie. Sunt total de acord ca nu trebuie…