- Astazi, sarbatorim sfanta sarbatoare creștina, Ziua Inalțarii, care a fost consfințita de mai bine de o suta de ani și drept Ziua Eroilor. Este un binemeritat prilej pentru a ne aminti cu recunoștința de toți cei care și-au jertfit viața pe campurile de lupta pentru libertatea și independența țarii…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma in mesajul transmis joi, cu ocazia Zilei Eroilor, ca, desi respectul nostru este egal fata de toti eroii, un gand aparte se indreapta spre eroii romani, barbati si femei, carora le datoram independenta, unitatea si statutul din prezent al tarii noastre in lume. ”Respect…

- 2 iunie. Inalțarea Domnului: Toate clopotele din Patriarhia Romana vor bate pentru eroii romani 2 iunie. Inalțarea Domnului: Toate clopotele din Patriarhia Romana vor bate pentru eroii romani Biroul de Presa al Patriarhiei Romane a transmis un comunicat in care precizeaza ca toate clopotele din Patriarhia…

- Joi, 2 iunie: Inaltarea Domnului – Ziua Eroilor. Toate clopotele din Patriarhia Romana vor bate pentru eroii romani Joi, la ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Romana vor fi trase in semn de vesnica pomenire, de pretuire si recunostinta pentru eroii care s-au jertfit pentru popor,…

- Clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Romana vor fi trase, joi, la ora 12,00, in semn de vesnica pomenire, de pretuire si recunostinta pentru eroii care s-au jertfit pentru popor, credinta si tara.

- Memorie vesnica ostasilor romani care au murit pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupatie sovietica. In satul Baimaclia din raionul Causeni, a fost instalata o piatra comemorativa pentru patru ostasi cazuti in luptele care s-au dat in preajma localitatii, in anul 1941.

- Pachetul de masuri care urmeaza sa fie prezentat luni are o valoare de 17,3 miliarde de lei, iar masurile economice domina, spune presedintele PSD. 12 milioane de romani vor fi beneficiarii pachetului, il completeaza ministrul Muncii. Cei doi au vorbit și despre coșurile lor de cumparaturi. Intrebat,…

- Romanii care au luptat cu bolsevicii rusi in Siberia: Eroii rasplatiți de comuniști cu inchisoare Romanii care au luptat cu bolsevicii rusi in Siberia: Eroii rasplatiți de comuniști cu inchisoare Mii de romani au luptat in timpul si dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in Rusia in corpurile de voluntari…