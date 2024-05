Stiri pe aceeasi tema

- Revenit in studioul PRESSALERT LIVE, candidatul PSD-PNL la Primaria Timisoara, Nicolae Robu a vorbit despre proiectele de anvergura care ar deveni prioritare daca va castiga alegerile de pe 9 iunie. „Suntem foarte in urma. In primul rand Spitalul de Copii, l-am lasat la 95% aproape de finish, era realizat,…

- Biroul Electoral de Circumscripție (BEC) Timișoara a constatat luni, 13 mai, cateva nereguli electorale, in urma a doua sesizari trimise din partea USR Timișoara. Pe de o parte, este vorba despre afișele cu Robu lipite peste cele cu Fritz. Pe de alta parte, despre materiale electorale imparțite de AUR.

- Nicolae Robu a dat o replica la PRESSALERT LIVE la ceea ce considera a fi insinuari din partea actualui edil ca el ar fi de partea clanurilor. Fostul primar a subliniat ca in administratia sa au avut loc mai multe actiuni pentru recuperarea bunurilor orasului si ca Fritz a pus in aplicare tardiv legea…

- Consilierul local Roxana Iliescu (PSD) a vorbit la PRESSALERT LIVE despre cele mai recente mutari de pe scena politica locala, in perspectiva alegerilor din iunie. Aceasta vede echipa Fritz – Nica drept un eșec anunțat. „Este un plan eșuat din start, de la premisele modului in care s-a constituit acea…

- Fost membru USR, dar acum critic vehement al administratiei Fritz, Raul Olajos a dezvaluit la PRESSALERT LIVE obiective concrete pe care le va realiza daca va fi ales primar al Timisoarei. Printre altele, candidatul REPER propune ca transportul in comun sa fie gratuit si scaderea la minimum a impozitului…

- Consilierul judetean Raul Olajos, liderul REPER Timis si candidat surpriza la Primaria Timisoara a acuzat la PRESSALERT LIVE administratia Fritz de o crasa incompetenta, imoralitate si lipsa de transparenta. Olajos, care a fost de curand in USR pe filiera PLUS, a oferit exemple concrete pe care le considera…

- Consilierul local Roxana Iliescu scoate in evidența eșecul secției cimitire din cadrul Horticultura SA, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, care are in grija cimitirele Calea Șagului și Rusu Șirianu, este, conform consilierei Pro Romania, „in gaura totala la capitolul eficiența economica”.…

- Protest sambata in fata Primariei Timisoara dupa cenzura aratata de administratia locala, care a refuzat sa acorde autorizatie de afisaj liberalilor pentru mesajul „Dominic n-a facut nimic”. Act de protest astazi in fata Primariei Municipiului Timisoara, unde cateva zeci de persoane imbracate cu tricouri…