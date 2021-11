Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, dupa negocierile cu PNL si UDMR pentru formarea noului guven,ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul pana la finalul lunii noiembrie si a precizat ca nu s-a discutat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat in urma negocierilor de marti, la Parlament, pentru formarea noului Executiv, alaturi de PNL si UDMR, ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul de guvernare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a precizat ca dupa ce-a de-a doua intalnire cu liderii PNL si UDMR, social democratii au propus un program de guvernare pe termen mediu si lung. „Conceput cu masuri pentru creșterea nivelului de trai pana in martie si depa

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca imparțirea portofoliilor in viitorul guvern PSD-PNL-UDMR se va face conform ponderii deținute in Parlament de catre fiecare partid. ”Exista o cutuma parlamentara care așeaza lucrurile in matca lor: in funcție de numarul de mandate din Parlament.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, dupa ședința de la Parlament, va merge impreuna cu colegii lui sa se vaccineze cu doza a treia de vaccin anti-Covid. Dupa acest vot, eu și colegii care nu am facut doza 3, vom merge sa o facem, a spus el presei. Ciolacu a facut aceste declarații…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu afirma despre președinția Camerei Deputatilor, ca „alea-s niste functii când se creeaza niste majoritati” și ca „eu sunt sef la ciuma rosie”, relateaza News.ro. Întrebat, marti, daca i s-a oferit lui sau unui alt membru din…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca alegerile anticipate sunt singura solutie, pentru ca actualul Parlament "nu mai reflecta vointa romanilor", el precizand totodata ca social-democratii nu ar face un guvern cu PNL si USR PLUS. "Nu exista in acest moment alta solutie decat crearea unei alte…