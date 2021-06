Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris, vineri seara, pe Facebook, dupa o intalnire cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei este „foarte departe” de a fi acceptat de Comisa Europeana.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, vineri seara, dupa o intalnire cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, ca ”PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare”. ”Nu e nimic “wow”! Nu e nimic “fantastic””, afirma Ciolacu, sustinand ca ”este…

- Marcel Ciolacu atrage atenția vineri seara, intr-o postare pe Facebook, ca PNRR este „foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare”. „Este doar un alt eșec al actualei guvernari”, spune Ciolacu, dupa o discuție avuta cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru Economie.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, va avea, in acest weekend, o intrevedere cu Frans Timmermans, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, in contextul in care o delegație a social-democraților va participa la Conferința la nivel inalt PES „With Courage. For Europe”, organizata la Berlin, conform…

- Social democrații au reacționat dupa ce Guvernul a anunțat ca prim ministrul Florin Cițu nu are programata o intrevedere cu Marcel Ciolacu, deși presedintele PSD declarase ca au convenit ca astazi, 17 mai, vor decide cand are loc intalnirea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a discutat marti cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, el afirmand ca, ''la cat de rau arata acum lucrurile'', premierul Florin Citu ''se va intoarce din nou cu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti seara, ca a discutat cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, pentru a ”salva” PNRR, precizand ca reprezentantii Comisiei Europene au inteles importanta dialogului cu Partidul Social Democrat. ”La cat de rau arata acum lucrurile, premierul…