- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns, miercuri seara, pe Facebook, declarațiilor lui Rareș Bogdan , care a prezis ca actuala colaiție de guvernare PSD-PNL-UDMR se va rupe intr-un an. "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste…

- Președintele PSD Marcel ciolacu a anunțat miercuri seara ca cere o ședința de urgența a coaliției dupa ce Rares Bogdan a declarat, la „Interviurile live Digi24.ro” ca PNL este nemulțumit de relația cu PSD și ca „nu merge ca unul sa fie șmecher și celalalt sa deconteze costurile”.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a scris, luni, pe Facebook, ca PSD a finalizat astazi pachetul de masuri care poate stopa cresterea facturilor la energie si gaze, si a redus, astfel, nivelul plafonarii tarifelor, a dublat volumele lunare de consum si a scazut TVA de la 19 la 5%. „Vom prezenta…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, vine cu precizari dupa ce i s-a reproșat ca ar fi purtat o masca neconforma, duminica, in cadrul unei ceremonii militare. „Masca pe care am purtat-o este compusa dintr-o masca standard de tip chirurgical, peste care a fost aplicat un strat textil“, a scris Dincu pe…

- Conform unor informații, PSD nu mai este de acord cu introducerea certificatului covid la locul de munca, deși ministrul Sanatații - Alexandru Rafila susținea acest document. Miercuri seara, președintele Klaus Iohannis a avut o intalnire cu liderii coaliției de guvernare, iar in urma acestei intalniri…