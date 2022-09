Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, s-a declarat nemulțumit de gradul de reprezentare a femeilor in politica și administrație. El a facut aceste observații la Scoala de Vara a Organizatiei Femeilor Liberale si la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal, in stațiunea Venus, unde a fost prezent.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a vorbit, sambata, tinerilor liberali participanti la scoala de vara a Tineretului National Liberal de la malul marii, despre curaj, el transmitandu-le colegilor din organizatia de tineret ca a fi curajos nu inseamna ca iti poti asuma orice. „Curajul trebuie sa fie…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 9 septembrie, la Scoala de Vara a Tineretului Social Democrat, ca „prietena mea” Gabriela Firea va caștiga detașat alegerile din 2024 pentru Primaria Capitalei, unde se va duela cu actualul edil, Nicușor Dan.„Gabriela Firea este si colega mea, si…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Focsani, in contextul declaratiilor de la Scoala de Vara a partidului, prinvind o candidatura feminina la alegerile prezidentiale, ca va fi candidatul si locul si ca el, personal si colegii o sustin pe Gabriela Firea pentru

- * Marcel Ciolacu-politicianul in care romanii au cea mai mare incredere PSD este in creștere in opțiunile de vot ale romanilor, fiind in iulie pe primul loc- cu 37%, cu doua procente mai mult decat luna precedenta, potrivit ultimului sondaj Avangarde, realizat la comanda PSD. Pe locul doi, la mare distanța…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca viitorul candidat al social-democratilor la alegerile prezidentiale va fi ales de filiale si ca ar accepta si o persoana din afara partidului pentru aceasta pozitie. Citește mai departe...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca luni o sa aiba o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca și cu ministrul Agriculturii pentru a cauta soluții la problema sistemului de irigații din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…