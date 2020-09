Ciolacu despre rezultatul la moţiunea de cenzură: S-au limpezit apele; nu mai există gri în partid Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca motiunea de cenzura care trebuia supusa votului în aceasta saptamâna în Parlament a condus la &"limpezirea apelor în partid&", scrie Agerpres.



El a declarat, în cadrul unei conferinte de presa la Botosani, ca, în urma rezultatului moțiunii, &"nu mai exista gri în partid&", ci doar &"alb si negru&".



&"În acest moment s-au limpezit apele. Nu mai exista gri în partid. Exista alb si negru. Cei care au votat motiunea de cenzura si au fost prezenti sa voteze motiunea de cenzura si… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

