- Parlamentarii USR și Forța Dreptei sesizeaza Curtea Constituționala pe legea Ciuca-Ciolacu care protejeaza marii evazioniști și ii scapa total de raspundere penala daca achita prejudiciul de sub un milion de euro. Prin aceasta lege, PSD și PNL scad pedepsele pentru cei care produc prin evaziune fiscala…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 20 decembrie, despre legea adoptata de PSD și PNL prin care evaziunea mai mica de un milion de euro nu se va mai pedepsi, ca nu il intereseaza sa bage pe nimeni la pușcarie, ci „banii pe care trebuie sa mi-i dea inapoi, cu toate majorarile și cu toate accesoriile”.„Nu…

- Legea bugetului de stat pe 2024, dar și bugetul asigurarilor sociale au fost aprobate, joi seara tarziu, de Guvern, urmand sa fie dezbatute saptamana viitoare de Parlament, astfel incat sa fie adoptate inainte de Craciun. Lista actelor normative adoptate in sedința de Guvern, inceputa cu peste 9 ore…

