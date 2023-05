Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa la Piatra Neamț, ca ordonanța privind economiile la buget nu reprezinta un pachet de austeritate.„Principiile au fost aprobate și respectiva ordonanța va fi pusa in transparența și pe urma promovata in Guvernul Romaniei. Nu…

- Guvernul Romaniei va avea o ședința in ziua de miercuri, 26 aprilie 2023, dar ordinea de zi a ședinței nu include niciun act normativ privitor la impozitarea veniturilor. Ordinea de zi a fost anunțata de Guvernul Romaniei și este postata și pe site-ul Guvernului. Ce-i drept, exista posibilitatea sa…

- Producatorii de gaze din Marea Neagra au atacat in instanța taxa de solidaritate și au dat in judecata Guvernul Romaniei. MESAJUL directorului BSOG, Mark Beacom, despre acțiunea in instanța contra taxei de solidaritate"Black Sea Oil&Gas (BSOG) a purtat discutii cu autoritațile romane și ale UE pe tema…

- „Chiar a fost un efort fantastic al statului roman cu costuri si la fermieri. A existat o fluctuatie de pret, normal ca cei din Ucraina au vrut uneori sa grabeasca. Romania a trecut cu bine acest examen. (…) Cel mai important este ca era un instrument al lui Putin – aceasta declansare a unei crize alimentare.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reafirma ca isi doreste ca si dupa 2024 sa poata functiona actuala coalitie de guvernare, sugerand ca PSD ar putea chiar forma o alianta cu liberalii. Mai mult, Ciolacu nu exclude posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei, in tandem cu Nicolae Ciuca in functia…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susținut de social-democrați sa preia funcția de premier dupa rotatia prim-miniștrilor, in luna mai, a declarat luni, la Romania TV ca are incredere totala in șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, ca va respecta ințelegerea politica: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, peste 6.000 de cetațeni ucraineni s-au angajat in Romania, arata datele transmise de Inspecția Muncii la solicitarea Economedia. La nivel național, exista 7.477 contracte de munca ale cetațenilor ucraineni, dintre care 6.130 de contracte au ca data de incepere…

- Ultimele date publicate marti de INS confirma ca preturile alimentelor au explodat, iar romani sunt printre cei mai saraci din Europa, arata USR, intr-un comunicat de presa. Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a scapat economia din mana si Romania este in randul tarilor cu cea mai mare inflatie…