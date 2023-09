Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca Guvernul, prin masurile fiscale pe care le ia, nu introduce taxe noi, ci scoate din exceptii si niciun om de rand nu va fi afectat de aceste masuri. „Nu se mai mareste nicio taxa. Noi am venit cu un pachet pe toate cele trei paliere. Noi avem exceptii, eu…

- Sedința de Guvern pentru adoptarea masurilor fiscale a fost reprogramata de la ora 13.00, la ora 15.00. Inaintea reunirii cabinetului, premierul Marcel Ciolacu a avut o discuție cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș și președintele PNL, Nicolae Ciuca. In urma discuțiilor s-a stabilit ca tichetele de…

- Marcel Bolos a fost intrebat joi, la Antena 3, daca am putea vedea un nou imprumut de la Fondul Monetar Internatioal, asa cum s-a intamplat in 2010. “Nu se pune problema acestui imprumut de la Fondul Monetar International. Nu se pune problema sub nicio forma de dificultate financiara pentru Romania.…

- Romania a imprumutat luni 3 miliarde de euro de pe piețele externe, prin doua emisiuni, pe 5 și pe 10 ani.„Este un imprumut de 3 miliarde de euro, dobanzi cele mai mici, sunt imprumuturi pe investiții. Faceți o diferența intre dobanzile, co-finantarii pentru investiții si cu restul de imprumuturi”,…

- „Haideti sa vedem toate solutiile de la specialisti! Cred ca ar trebui sa cream un cadru legal unde parintii sa poata solicita autoritatilor, medicilor de familie, o eventuala testare a minorului si statul sa acopere aceste cheltuieli. Eu cred ca ar fi o abordare corecta. Daca eu, parinte, sunt ingrijorat,…

- In cautare de resurse financiare pentru a acoperi gaura de la buget, PSD și PNL vor recurge la doua masuri rapide pentru camufla gaura de la buget: vor lua peste 20 de miliarde de lei din zona de investiții și vor crește deficitul bugetar asumat.Surse din Coaliție susțin ca PSD și PNL au redus substanțial…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a explicat, joi, referindu-se la cele trei ordonante avute in vedere de catre Executiv, cea cu noile taxe, cea cu reducerea cheltuielilor la buget si cea legata de combatarea evaziunii fiscale, ca vor exista discutii la Bruxelles in perioada urmatoare cu reprezentantii…

- Au fost amenintari fara precedent la adresa ministrului de Finante, in sedinta PNL, potrivit stenogramelor difuzate in exclusivitate la Antena 3 CNN. Amenintarile lansate impotriva ministrului de Finante, Marcel Bolos, au venit din partea lui Pavel Popescu, lider PNL, in sedinta de luni. Au fost foarte…