Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cheltuit anul trecut doar 1,6% din PIB pentru Aparare, mult sub ținta NATO de 2,5%, se arata in ultimul raport oficial al NATO. Lipsa de finanțare pune in pericol modernizarea armatei. Totodata, nivelul cheltuielilor plaseaza Romania sub media NATO de 2,54% din PIB și sub pragul minim de 2%…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca prin noul Cod Silvic, ce va fi adoptat in ședința de Guvern, se vor introduce pedepse mult mai aspre pentru cei care taie ilegal padurile Romaniei și se prevad noi cote pentru impaduriri. ”Am lasat special la final un proiect foarte important ce va fi adoptat azi,…

- Curtea de Arbitraj de la Washington a redactat hotararea pentru Romania in urma scandalului Roșia Montana .Premierul Marcel Ciolacu a incercat sa calmeze spiritele și a declarat ca o sa ne descurcam in orice scenariu. Scandalul Roșia Montana. Marcel Ciolacu: „O sa arat toate documentele pe care la avem…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a criticat pe Nicușor Dan, spunand ca actualul primar al Capitalei nu a construit nimic in mandatul de patru ani si ca s-a luptat cu tot felul de inchipuiri. „Parerea mea este ca domnul Nicusor Dan a pierdut patru ani. Si el, si bucurestenii, si Romania. Totusi, capitala Romaniei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la ceremonia de semnare a contractelor pentru construirea Spitalului Regional de Urgenta Iasi si a Spitalului Regional de Urgenta Cluj, ca are o jena de a mai vorbi inca o data despre spitalele regionale. „De 15 ani de zile, toti politicienii din Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca in urma discuțiilor din Coaliție, una dintre solutii este o alianta electorala sau o alianta politica, care sa dea „stabilitate Romaniei”, scrie Hotnews. Președintele PSD a ținut sa precizeze ca „nu exista partide care sa poata obține majoritatea pentru…

- In strada au ieșit și medicii și asistenții din marile spitale. „Vom continua protestele pana cand principala revendicare, de crestere salariala cu 20%, va fi indeplinita” - anunța cadrele medicale.Intre timp continua și discuțiile dintre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și medicii de familie,…

- Astazi, la primul termen in procesul de la Tribunalul Buzau, Marcel Ciolacu, a anunțat, prin avocat, ca renunța la judecata actiunii formulate impotriva Secretariatul de stat pentru revoluționari.In 2019, Marcel Ciolacu a cerut sa i se schimbe titlul de „revoluționar cu merite deosebite” in cel de „luptator…