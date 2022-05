Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca nu are „nici cea mai mica problema” sa ocupe, din 2023, functia de premier al Romaniei in cazul in care colegii de partid vor decide acest lucru. „Daca colegii mei vor decide ca eu sa fiu primul ministru al Romaniei, nu am nici cea mai mica problema. Avem…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca nu are „nici cea mai mica problema” sa ocupe, din 2023, functia de premier al Romaniei in cazul in care colegii de partid vor decide acest lucru.

- Marcel Ciolacu afirma ca va prelua din mai anul viitor, functia de premier in cazul in care colegii sai vor decide in acest sens. Ciolacu exclude ideea ca PSD sa il sustina in continuare, de anul viitor, pe Nicolae Ciuca pentru acest post. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a raspuns lui Nicolae Ciuca, dupa ce premierul a transmis ca PNL sustine in continuare cota unica, nu impozitarea progresiva. Liderul PSD a spus ca „probabil premierul s-a referit la acest an”, precizand ca in 2022 nu va fi nicio modificare si a subliniat ca este…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, la interviurile Digi24, ca, din luna mai 2023, PSD are functia de prim-ministru. Intrebat daca isi doreste aceasta functie, Ciolacu a spus ca, daca considera ca are capacitatea si informatia de a duce lucrurile in dinamica respectiva, este posibil. "Din mai…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca exista o discuție ca Nicolae Ciuca sa fie premier și dupa 2023, dar din momentul in care va deveni președinte al PNL, atunci nu se va lua sub nicio forma in calcul aceasta varianta. Ciolacu a precizat ca la Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca daca Nicolae Ciuca va deveni presedintele PNL, in luna mai a anului 2023 postul de prim-ministru va reveni partidului social-democrat. „In acest moment, cu certitudine, daca domnul Ciuca va deveni presedintele PNL, postul de prim-ministru in luna mai 2023 va reveni partidului…

- Dan Vilceanu a anuntat, sambata, ca va discuta zilele urmatoare cu premierul Nicolae Ciuca pentru a isi inainta demisia din functia de ministru al Investitiilor sau Proiectelor Europene. El a adaugat ca nu mai poate fi vorba de incredere in interiorul echipei guvernamentale. Afirmațiile vin dupa…