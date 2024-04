Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul primarului Capitalei, Nicușor Dan, e un mandat de eșec total: „sunt 4 ani pierduți de capitala Romaniei. Capitala Romaniei a ramas in urma celorlalte capitale”, declara Marcel Ciolacu. Liderul social-democrat adauga ca cel mai mare atuu al lui Ca

- Catalin Cirstoiu a fost cu primarul Ciprian Ciucu sa vad cum a ridicat un parc nou și modern intr-un oraș in care indolența lui Nicușor Dan a condamnat la degradare marile parcuri ale Capitalei.

- „In primul si in primul rand, eu vreau sa castige bucurestenii. E normal. Parerea mea este ca va castiga domnul Catalin Cirstoiu, pentru ca e o diferenta foarte mare intre sustinatori, nu exista nicio comunicare intre sustinatorii domnului Nicusor Dan si sustinatorii domnului Piedone. Liantul, in acest…

- „In primul si in primul rand, eu vreau sa castige bucurestenii. E normal. Parerea mea este ca va castiga domnul Catalin Cirstoiu, pentru ca e o diferenta foarte mare intre sustinatori, nu exista nicio comunicare intre sustinatorii domnului Nicusor Dan si sustinatorii domnului Piedone. Liantul, in acest…

- Medicul Catalin Cirstoiu a fost prezentat oficial, miercuri, drept candidat comun al coalitiei PSD - PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei.Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa la care Cirstoiu a participat alaturi de presedintii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca. Ciolacu, la…

- Catalin Cirstoiu a declarat miercuri, intrebat ce va face in cele 80 de zile pentru a se face cunoscut și sa caștige alegerile, avand in vedere ca apare pe locul 3 in sondaje, ca va face tot ce poate pentru a fi viitorul primar al Capitalei, dand asigurari ca „finalul acesta va fi”. „Eu de astazi…

- Premierul și, totodata, președintele PSD a „tocat” mandatul actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan, despre care se știe ca intenționeaza sa intre din nou in cursa pentru fotoliul de edil general. Marcel Ciolacu a dat glas unui intreg șir de critici la adresa lui Nicușor Dan. Șeful PSD a afirmat,…

- PNL Bucuresti nu va vota propunerea de buget publicata de primarul Nicusor Dan, pentru ca tine Bucurestiul blocat, iar viziunea de dezvoltare lipseste cu desavarsire, a transmis marți Sebastian Burduja. Liderul PNL Bucuresti susține ca, de aproape patru ani de zile, edilul Capitalei ne dezamageste constant,…