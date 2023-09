Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, ca Guvernul majoreaza cu 10% salariul minim general, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut pe luna. Premierul a mai spus din calculele prezentate in aceasta dimineata de Ministrul Finantelor, in urma introducerii asigurarilor de sanatate pentru toti angajatii,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, ca Guvernul majoreaza cu 10% salariul minim general, de la 3.000 la 3.300 de lei brut pe luna.Premierul a mai spus din calculele prezentate de Ministrul Finantelor, in urma introducerii asigurarilor de sanatate pentru toti angajatii, indiferent de activitate,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul va decide, in ședința de joi, 28 septembrie, majorarea salariului minim general cu 10%. De pe ordinea de zi a ședinței a fost scoasa ordonanța referitoare la salariile din construcții, agricultura și industria alimentara dupa ce calculele au aratat ca salariul…

- Surpriza joi la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca ordonanța care viza majorarea salariilor din construcții, agricultura și industria alimentara va fi scoasa de pe agenda, dupa ce calcule prezentate in aceastpa dimineața de Ministerul de Finanțe au aratat ca salariul minim net al angajaților…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi majorarea salariului minim cu 10%. Pentru salariații din construcții, agricultura și industria alimentara salariile vor ramane, pentru moment, la fel.„Calculele prezentate in aceasta dimineața de Ministrul Finanțelor arata ca, in urma introducerii asigurarilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi majorarea salariului minim cu 10%. Pentru salariații din construcții, agricultura și industria alimentara salariile vor ramane, pentru moment, la fel. „Calculele prezentate in aceasta dimineața de Ministrul Finanțelor arata ca, in urma introducerii asigurarilor…

- Salariul minim in construcții și agricultura va fi majorat prin OUG, nu prin proiectul pentru care premierul Ciolacu iși va asuma raspunderea in Parlament, precizeaza purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul taie facilitațile fiscale pentru angajații din construcții și agricultura. De la 1 septembrie, aceștia vor trebui sa achite contribuțiile la Sanatate, ceea ce va duce la scaderea veniturilor cu sute de lei. In acest moment, salariul minim in construcții este de 4.000 de lei brut, iar in mana,…