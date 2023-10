Stiri pe aceeasi tema

- Drepturile romanilor din Ucraina trebuie sa se afle pe agenda intalnirii dintre președintele Ucrainei și omologul sau roman, atrage atenția Federația Asociațiilor de Romani din Europa (FADERE). Aceasta aduce in atenție o serie de chestiuni esențiale pentru comunitatea romaneasca din Ucraina.

- Volodimir Zelenski a ajuns in Romania, in urma cu putin timp. Este prima sa vizita la Bucuresti, la mai bine de un an și jumatate de la inceperea razboiului din Ucraina si dupa ce a facut turul Europei de cateva ori. Va fi primit la Cotroceni de Klaus Iohannis alaturi de care va sustine și […] Source

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre intenția Romaniei de a cumpara portul Giurgiulești din Republica Moldova, in contextul in care se preconizeaza ca țara noastra va deveni un hub important in reconstrucția Ucrainei. “Unul dintre cele mai importante hub-uri de reconstrucție a Ucrainei, dupa finalizarea…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, in cadrul Conferintei Europene a presedintilor de parlamente din statele membre ale Consiliului Europei care are loc la Dublin, ca populismul afecteaza democratia si pune in pericol drepturile civile ale tuturor. „Am punctat faptul ca populismul…

- Ucraina va depune o plingere la OMC și va interzice importurile de produse alimentare din Polonia, Ungaria și Slovacia ca raspuns la acțiunile acestora, dar este posibil și un compromis. Acest lucru a fost anunțat de premierul Ucrainei, Denis Șmigal, in Telegram, relateaza RBC-Ucraina. Potrivit acestuia,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va cere ministrilor Agriculturii si Economiei un ordin comun ca pe o perioada de 30 de zile sa se prelungeasca interdictia importului de cereale ucrainene, el aratand ca asteapta de la premierul Ucrainei o propunere de licentiere, dupa ce Comisia Europeana…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca a discutat in weekend cu omologul ucrainean despre exportul de cereale, precizand ca, de cand Comisia Europeana a luat decizia de a nu se mai prelungi interdictia, niciun kilogram de grau nu a fost importat in Romania din Ucraina. „A fost o discutie pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri, 18 august, la Palatul Victoria, consultari cu prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal, aflat in vizita de lucru in Romania. Citește și: Dezvaluirile lui Sever Pahontu despre interventiile lui Chiriloiu pentru achitarea sotiei acestuia in dosarul de coruptie Potrivit…