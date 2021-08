Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca in motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in viitoarea sesiune parlamentara vor fi abordate doua "laturi": trecutul primului ministru care a fost arestat in Statele Unite si aspecte economice si care tin de domeniul sanitar. El sustine ca poarta discutii…

- „Discutam daca sa depunem moțiunea imediat dupa inceperea sesiunii parlamentare sau dupa Congresul PNL. In ce ma privește, consider ca ar fi mai bine ca aceasta moțiune sa nu influențeze lupta interna din PNL. Sa iși duca in PNL batalia și injuraturile lor, fara sa fie folosit PSD-ul in aceasta disputa.Discutam,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu la inceputul noii sesiuni parlamentare, mai precis dupa congresele PNL si USR PLUS care vor avea loc in septembrie. „O sa discut cu colegii mei.…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, face o paralela intre PSD și naționala de fotbal a Elveției, care s-a impus luni seara in fața Franței: „Ca și Elveției, nimeni nu ne da șanse azi la moțiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot”. „Aseara (luni seara – n.r.), alaturi de alte zeci…

- Social – democrații mizeaza pe o surpriza din partea a cel puțin 29 de parlamentari ai Coaliției de Guvernare pentru ca moțiunea de cenzura votata marți sa aiba sorți de izbanda. In caz contrar, șansele lor sunt nule, chiar daca se mobilizeaza exemplar și au alaturi intreaga opoziție. „Avem o singura…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, luni seara, ca textul motiunii de cenzura este finalizat, fiind negociat cu partenerii sociali si toti sustinatorii. Ciolacu a anuntat ca textul se refera la „acest guvern dezastruos”. Ciolacu afirma ca exista oameni din PNL care ar vrea sa voteze motiunea de…

- Social – democrații susțin ca ar trebui organizate alegeri anticipate și se arata pregatiți sa preia guvernarea, dar nu sa susțina din umbra un guvern minoritar PNL. „Nu este o catastrofa ca, pentru prima data dupa 30 de ani, sa avem alegeri anticipate. Sunt acum in Bulgaria. PSD-ul nu e angrenat intr-un…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat marti faptul ca social-democratii vor depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Citu, pe care au anuntat-o si vor face tot ce depinde de ei ca sa treaca la vot, sustinand ca partidul pe care-l conduce este in acest moment pregatit sa preia guvernarea.…