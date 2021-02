Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca actuala guvernare doreste inchiderea minelor din Valea Jiului, sustinand ca exista din partea guvernantilor „o ura personala” fata de oamenii din Valea Jiului. Marcel Ciolacu a comentat, la Antena 3, situatia protestelor din Valea Jiului, unde aproximativ…

- A fost a șasea zi de proteste in Valea Jiului. Minerii sunt nemultumiti ca salariile au intarziat și ca nu au mai primit tichetele de masa si nici ajutorul pentru transport de aproape un an.

- Minerii de la Lupeni, Vulcan și Livezeni nu cer mariri de salarii, ci doar plata muncii lor, afirma Marcel Ciolacu. „Am vorbit mai devreme cu cei din Valea Jiului și am vazut care este starea de spirit a oamenilor. Minerii de la Lupeni, alaturi de cei din Vulcan și Livezeni, nu cer mariri de salarii,…

- Minerii de la Lupeni, Vulcan și Livezeni nu cer mariri de salarii, ci doar plata muncii lor, afirma Marcel Ciolacu: „Acești oameni nu trebuie umiliți, ei vor doar dialog și sa fie tratați cu demnitate și respect pentru munca lor. Actualii guvernanți nu fac nimic in afara de a taia și distruge”.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a discutat vineri cu minerii din Valea Jiului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook. Acesta spune ca minerii trebuie „tratați cu demnitate și respect” și ca guvernul trebuie sa le plateasca salariile.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Florin Cițu ca a mințit in legatura cu pensiile. Asta, in contextul in care premierul a anuntat, miercuri, ca punctul de pensie va mai creste abia in 2022. Ciolacu aminteste ca in programul de guvernare, votat in decembrie, scria „negru pe alb"…

- Președintele PSD,Marcel Ciolacu, a anunțat ca partidul merge la consultarile de luni de la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Alexandru Rafila sa fie desemnat prim-ministru, astfel incat sa fie constituit un guvern minoritar sau unul de uniunea naționala. „Ne ducem cu propunerea de prim-ministru Alexandru…

- George Simion, presedintele AUR, afirma ca a avut discutii cu mai multe partide, dar formatiunea pe care o conduce nu este interesata de jocuri pentru "ciolan". Explicatiile vin dupa aparitia in presa a unor imagini cu Simion alaturi de Marcel Ciolacu si Vasile Dincu. "Am avut discutii si…