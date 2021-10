Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, a avut inca o reacție ca urmare a nominalizarii lui Dacian Cioloș ca premier de catre președintele Klaus Iohannis. „Saracie, Frig și Foame – acesta este adevaratul program de guvernare al oricarui premier pus de Iohannis, indiferent…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- „Mergem din respect pentru instituția prezidențiala, nu din respect pentru cei care au facut aceasta criza. Nu sunt frustrați ca sunt de la PSD cei care vin cu mine, ci sunt oameni din administrația locala, care se confrunta cu probleme. Vor fi mari probleme cu școlile și cu spitalele pe care le au…

- „USR merge cu madat de a forma un guvern cu puteri depline care sa gestioneze pandemia, exploziile de prețuri și reformele din PNRR.USR merge cu o lista de reforme. USR susține ca cea mai buna soluție e un guvern PNL-USR-UDMR, cu un program de guvernare clar și care sa fie respectat.USR a decis sa prezinte…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și premierului Florin Cițu, numindu-i ipocriți și iresponsabili. De asemenea, liderul social-democraților a criticat modul in care liberalii au guvernat țara.Președintele PSD, Marcel Ciolacu, organizeaza pe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, ca „daca avem o majoritate, revenim la guvernare”. Liderul social-democraților spune ca nu va susține un guvern minoritar PNL.

- Prersedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat la Antena 3 ca PSD va crea o majoritate pentru a merge la Cotroceni, la consultari cu presedintele Klaus Iohannis cu propunerea de Guvern de specialisti, dar si cu alte zece conditii, printre care plafonnarea pretului la gaze sau compensarea facturilor. Potrivit…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…