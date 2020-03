"Este revoltator cum pentru unii se gasesc soluții pentru a le fi respectate drepturile, iar pentru alții, nu. Ceea ce am vazut cu toții ieri in cazul Sorinei Pintea este un odios dublu standard in respectarea drepturilor fundamentale ale omului!

Imbrancirea și tararea in catușe pe scarile spitalului a unui om aflat in suferința nu au nimic de a face cu justiția. Justiția trebuie sa se faca de catre judecatori și in sala de judecata, nu la televizor!

