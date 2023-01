Ciocolata calda este bautura preferata a multora dintre noi in serile reci, de iarna. Știai ca este ea insa benefica pentru sanatate și silueta? Iata ce beneficii nebanuite are ciocolata calda pentru sanatate! „Surprinzator, poate, pentru unii, ciocolata calda poate avea unele beneficii pentru sanatate. Asta bineințeles in anumite condiții. Prima dintre ele, sa alegem variantele cu peste 70% pudra de cacao și cat mai puțin zahar. Apoi, e foarte important sa o consumam cu moderație, nu mai mult de o cana la doua zile, spre exemplu”, declara nutriționistul Gianluca Mech. Ciocolata calda imbunatațește…