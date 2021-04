CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. Premierul interimar al Republicii Moldova Aureliu Ciocoi, care este invitatul unei noi ediții in Centrul de Presa al Agenției de știri și radio Sputnik Moldova, a vorbit despre cum va fi sarbatorit Paștele in acest an, in contextul in care in Moldova este in vigoare starea de urgența.

"Ce ține de sarbatorile pascale, nu cred ca vom avea restricții de circulație, dar suntem in proces de examinare pentru a restricționa slujbele, in special din noaptea de Inviere. Eu am cunocuți…